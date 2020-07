Dopo giorni di dati altalenanti, la Campania torna al contagio zero. Nella giornata di oggi, 14 luglio, non si registrano nuovi casi positivi al Coronavirus. Non accadeva da tempo, precisamente dal 20 giugno.

Coronavirus in Campania, zero casi

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 0

Tamponi del giorno: 1.098

Totale positivi: 4.779

Totale tamponi: 304.517

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.095 (di cui 4.095 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).