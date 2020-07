Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 15 luglio 2020. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come andrà questa giornata per i primi quattro segni dello zodiaco? L‘Ariete è un po’ sotto stress, il Toro è impegnato a fare ordine nella sua vita. Grande voglia di innamorarsi per i Gemelli, mentre il Cancro è alla ricerca di un equilibrio interiore. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 15 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 15 luglio 2020: Ariete

Nella giornata di domani potresti sentirti un po’ stressato, stanco, sotto pressione. Qualcuno potrebbe avere dei problemi di coppia, forse troppa gelosia. Allentate la presa. In questi giorni le stelle sostengono soprattutto le sfera personale. Se ci sono chiarimenti da fare converrà entro luglio, perché agosto sarà un mese più complicato in questo senso. Adesso perciò potrai verificare se una storia tiene o no. Nei prossimi giorni sono in arrivo delle emozioni forti. Attenzione alle finanze, anche se finalmente qualcosa si muove sul lavoro.

inlineadv

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 15 luglio 2020: Toro

Nelle prossime ora la Luna sarà in ottimo aspetto a Giove e Saturno. Sta cambiando qualcosa nella tua e potrebbe accadere che gli altri ti diano del troppo risoluto, di quello che dice e fa cose in maniera drastica. In effetti, per certi versi è così. Hai passato mesi difficili e ora stai provando a fare ordine nella tua vita, stai impostando i prossimi mesi. Hai voglia di cambiare, costruire qualcosa di nuovo. Fai tutto entro l’autunno, perché dopo sarai meno incisivo, dovrai vivere, maggiormente, di scelte già fatte. Domani potrai affrontare qualcosa a cui tieni particolarmente. In amore il peggio è passato: adesso ti rendi conto che hai sprecato tanto tempo e hai voglia di guardare al futuro. Sul lavoro si può recuperare un progetto.

Oroscopo domani Paolo Fox mercoledì 15 luglio 2020: Gemelli

Amore, amore, amore. Hai una voglia enorme di innamorarti, che è dovuta a Venere nel tuo segno. A molti Gemelli può succedere di sentirsi divisi fra due persone. In questo caso ci sarà da raccogliere tutto il coraggio che si trova e fare chiarezza dentro di sé. Ciò che più conta, con un oroscopo come il tuo che parla di amore a caratteri cubitali, è che sia presente il sentimento. Le stelle portano buoni stimoli. Ottima l’intesa con il segno del Leone: potrebbe nascere qualcosa di importante. Sul lavoro devi rivedere un accordo, riuscirai a spuntare condizioni più vantaggiose per te.

Oroscopo domani Paolo Fox mercoledì 15 luglio 2020: Cancro

Ti senti un po’ in bilico in questi giorni e domani sarai perciò alla ricerca di maggiore equilibrio interiore. Stai attraversando un periodo molto complicato, specialmente sul lavoro. Ti senti turbato e questo anche a causa dell’opposizione di Giove e Saturno. Tieni duro, perché a fine anno Saturno allenterà la sua morsa e tu ritroverai più serenità. Per adesso, invece, dovrai fare i conti con alcune persone arrabbiate, che arrivano perfino a minacciare azioni legali nei tuoi riguardi pur di tutelare la propria posizione. Fai attenzione. Bene l’amore grazie alla Luna favorevole: potrebbe anche arrivare una proposta. Sul lavoro la situazione si fa interessante, puoi mediare a tuo favore.