Marano baciata dalla fortuna. La Dea Bendata ha fatto visita a nord di Napoli regalando un “5” al Superenalotto. A festeggiare dopo il concorso dell’11 luglio è stato un giocatore maranese che ha vinto 8.290,66 euro.

Marano, centrato il 5 al Superenalotto

La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via San Rocco 64. La caccia al Jackpot riprenderà invece domani, quando sul piatto verranno messi 13,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, quando ben 18 milioni finirono sul conto di un fortunato giocatore di Castellammare di Stabia.

La combinazione vincente del concorso di sabato del Superenalotto è stata 6, 10, 19, 20, 40, 67. Numero Jolly: 75. Numero Superstar: 87. Nessun ‘sei’, ma è stato centrato un ‘5+1’ da 564.553,94 euro. I ‘5’ sono stati 22, per una quota di 8.290,66 euro. Il Jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei 6 sale a 13,3 milioni di euro.