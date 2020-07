Dati in chiaroscuro quelli di oggi, 13 luglio, sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. Sono infatti 13 le vittime registrate, in aumento rispetto a ieri. In calo, invece, il numero dei nuovi positivi.

Coronavirus, bollettino 13 luglio

Oggi si rilevano 169 casi di Covid-19, mentre domenica erano stati 234. Sale a 34.967 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia. Il totale dei casi è 243.230, mentre gli attuali positivi sono 13157. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.

inlineadv

Dei 169 casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia 94 si sono registrati in Lombardia, pari al 55,6%. Le vittime nella regione sono state 9. Dopo la Lombardia preoccupano altre regioni. C’è infatti l’Emilia Romagna, con 18 nuovi casi (di cui 13 asintomatici). Poi il Lazio, con ben 24 nuovi casi. “Oggi nel Lazio registriamo un dato di 24 casi di cui 22 di ‘importazione’, pari al 92% del totale”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, precisando che “20 dei 22 casi di ‘importazionè hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati”.

In bassa ma costante crescita i contagi in Campania, dove si registrano ben sette nuovi infetti nella giornata di oggi. Si tratta della Regione al Sud con più casi giornalieri, la maggior parte dei quali concentrati tra le province di Caserta e Avellino.