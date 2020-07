Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020. Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come andrà la giornata per questi 4 segni? Il Leone è ancora molto arrabbiato per il lavoro, giornata interessante per la Vergine. Meno preoccupazioni e ansia per la Bilancia, lo Scorpione deve avere molta prudenza nei rapporti con gli altri. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Leone

Ira e rabbia saranno i sentimenti di domani. È probabile che ti trascinerai dietro il broncio o, comunque, del nervosismo per tutto il giorno. Ma tira sempre un lungo respiro prima di agire o parlare. Anche se proverai a camuffare il tuo malumore, lo si leggerà chiaramente negli occhi. Non sai fingere. In passato qualcuno è stato scorretto nei tuoi confronti e domani, o mercoledì, potresti ritrovarti a litigarci. Cura di più la forma fisica.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Vergine

Si prospettano due giorni molto interessanti. Certo, in questo momento non mancano fatica, responsabilità e problemi, ma tu hai talmente tanta forza da poter gestire tutto in maniera efficace e organizzata. Questo 2020 è un anno di crescita soprattutto lavorativa; un po’ meno sentimentale, che comunque ti regalerà belle emozioni nel mese di agosto. Occhio alle ripicche in coppia.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Bilancia

Quei nuvoloni neri dei giorni scorsi stanno via via sparendo e domani sarai meno turbato dei giorni scorsi. Effettivamente nelle ultime settimane hai dovuto risolvere problemi su problemi: in ambito lavorativo qualcuno ha avuto da ridire, ti ha voluto mettere in grossa difficoltà, anche quando ti comporti in maniera ineccepibile. Questo è un periodo in cui sarà facile sentirti attaccato dagli altri. Converrebbe rifugiarsi nell’amore, l’unico aspetto che ora funziona bene. Anche chi ha chiuso un apporto da poco, è probabile che sia già coinvolto in un nuovo flirt. Vi sembrerà di aver sprecato tempo dietro a cose e persone che forse non se lo meritavano e questo vi farà innervosire facilmente.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Scorpione

Sei suscettibile e nervoso caro Scorpione, per questo domani e mercoledì dovrai avere molta prudenza e gestire al meglio la tua irritazione. Le tensioni e le difficoltà non mancano, forse anche qualche preoccupazione di troppo. Certe volte senti forte il desiderio di mandare tutto alle ortiche, ma poi il tuo senso del dovere prende il sopravvento e ti costringe a non farlo. Queste sono contraddizioni tipiche della tua natura. Domani potreste riprovare a cucire un rapporto del passato fratturato dalle incomprensioni, evitate le discussioni, non create ulteriori problemi, sventolate bandiera bianca se avete realmente intenzione di tornare sui vostri passi e riallacciare un’amicizia o una storia conclusasi bruscamente. Rimandate le questioni spinose a giovedì.