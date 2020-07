GIUGLIANO. Si dovrebbe tenere domani il tavolo di centrodestra per la scelta del candidato sindaco di Giugliano dell’area. La riunione era già prevista la scorsa settimana ma è saltata e rinviata a domani. I responsabili provinciali dei 4 partiti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc) dovrebbero sciogliere la riserva tra i due nomi sul tavolo: Alfonso Sequino e Giuseppe Pietro Maisto. Oggi nel corso di Campania Oggi, in onda alle 13 e alle 18 su Teleclubitalia dal lunedì al venerdì, è intervenuta Anna Russo che porta avanti la candidatura di Sequino. L’ex consigliera comunale ha chiarito e ribadito di non voler “cedere alla cordata Maisto” specificando che questa posizione è a titolo personale.

Russo ha detto che dopo la decisione di domani “dovremo fare delle valutazione ma siamo fiduciosi, siamo in partita, abbiamo mostrato il nostro progetto speriamo che venga premiato”.

inlineadv