Polemiche per Cristiano Ronaldo e suo figlio. Il portoghese, infatti, è stato coinvolto in una polemica social per un video che riguarda il figlio Cristiano Jr. Nel video in questione, girato e pubblicato dalla sorella del calciatore, si vede il bambino (di soli 10 anni) che si cimenta alla guida di una moto d’acqua. Non appena il video in questione è stato messo in rete, gli utenti hanno attaccato gli adulti presenti in quel momento accusandoli di grave negligenza.

Il fatto è accaduto sabato, a Paul do Mar, a sud di Madeira in Portogallo. Dunque prima della gara di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Un fatto che ha immediatamente fatto il giro dei social soprattutto perché è stata proprio la zia del giovane talento (che gioca nel vivaio bianconero) a caricare il video.

Cristiano Ronaldo jr guida una moto d’acqua a 10 anni

Il video che mette in evidenza Cr7 jr a bordo di una moto d’acqua sta facendo il giro del web. Secondo il quotidiano portoghese ‘Expresso’, la polizia avrebbe già aperto anche un’indagine. Da questo punto di vista, la legge portoghese parla chiaro: bisogna disporre di una patente nautica e un’età minima per guidare una moto d’acqua. Fondamentale sarà anche scoprire a chi appartiene la moto d’acqua, se alla famiglia, se a noleggio o ad una società di turismo marittimo. Ovviamente nulla è sfuggito all’occhio attento dei social e non è stato difficile risalire alla fonte e alla veridicità dello stesso.

Cristiano Ronaldo jr negli ultimi giorni è comparso sull’account ufficiale di Instagram di papà Cristiano felice e sorridente. Di lui si parla molto bene anche in ambito calcistico. Da quando l’ex campione portoghese è approdato alla Juventus, infatti, anche il figlio di 10 anni in questione, veste la maglia dei bianconeri.