Roma. Da una settimana aveva qualche sintomo, il tampone lo ha fatto solo giovedì, ma anziché attendere l’esito del test, ha incontrato “centinaia di persone”.

Coronavirus, nonostante i sintomi girava per Roma: “Forse avrò infettato qualcuno”

Un cittadino originario del Bangladesh, quarantenne, commerciante a Tor Pignattara, periferia est di Roma, ora è ricoverato in un hotel Covid a Rebibbia e racconta la sua vicenda al Messaggero: “Da 6-7 giorni avevo la tosse, ho girato con il furgone per la città”, spiega l’uomo.

“Avrà incontrato almeno un centinaio di persone, magari anche di più, negli ultimi giorni, anche se aveva già la febbre” dice il presidente dell’associazione ItalBangla, ”è un fornitore di tanti minimarket e negozi della zona. Sabato mattina, dopo aver saputo di essere positivo, è venuto qui negli uffici della nostra associazione, che poi abbiamo sanificato. Il problema è che ha incontrato tanta gente per lavoro e vive in un appartamento con 6 persone”.

Il 40enne positivo al Covid-19 racconta di aver rispettato il lockdown, “non sono praticamente mai uscito di casa”, e di aver ripreso “da poco a lavorare”. Negli ultimi giorni ha “girato con il furgone per la città, con il mio autista, per 2-3 giorni, ma non di più, perché non c’è molto lavoro, poi fa molto caldo”. Si dice “preoccupato” per le persone con cui è venuto a contatto.