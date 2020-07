Campania. Scontro tra due auto nell’avellinese, muore una donna. Una donna è morta a Guardia Lombardi questa mattina, intorno alle ore 10.30 nello scontro ta due auto in Località Taverne. Ne danno notizia i Carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia per prestare soccorso.

Guardia Lombardi, l’incidente

La dinamica di quanto accaduto questa mattina è ancora tutta da accertare. Secondo le prime informazioni due auto sono entrate in collisione, causando l’incidente risultato fatale per una donna a bordo di uno dei veicoli coinvolti, morta a Guardia Lombardi presumibilmente in conseguenza dell’impatto violento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

