Ancora sangue sulle strade, ancora una vita spezzata. Questa notte lungo l’Appia, circa all’altezza del chilometro 73 nel territorio di Pontinia, due auto, una BMW e una Mini Cooper, si sono violentemente scontrate per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fortissimo, tanto che una delle due vetture è andata a finire fuori strada. Uno giovane residente a Cisterna di Latina, purtroppo, ha perso la vita. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota.

Incidente sull’Appia

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Giunti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della Compagnia di Latina per i rilievi di rito e i vigili del fuoco.

