Napoli. Era stata ricoverata al reparto di oncologia al Fratebenefratelli in gravi condizioni. Dopo la sua morte, il figlio ha scoperto che gli orecchini che indossava sua madre non c’erano più.

Napoli, anziana muore di tumore al Fatebenefratelli: rubati gli orecchini

A denunciare l’accaduto è il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha dato voce all’appello del figlio della donna.

“Come si vede da una foto che ho pubblicato su Facebook mia madre indossava quegli orecchini. Otto ore dopo, io ero andato lavoro, sono stato chiamato dall’ospedale che mi comunicava il decesso di mia mamma, quando sono andato a vedere il suo corpo nella sala mortuaria gli orecchini erano scomparsi. Mi sono rivolto alla direzione sanitaria ma non hanno saputo e voluto darmi spiegazioni. Nel frattempo non ho insistito perché questi per me sono giorni di dolore e sofferenza”, racconta l’uomo.

“E’ una vicenda assurda, non abbiamo nemmeno il coraggio di pensare che ci sia potuto essere qualcuno che si sia messo a trafugare il corpo di una persona deceduta. Vogliamo che la vicenda venga chiarita nel più breve tempo possibile, nel rispetto della donna e di suo figlio e anche del personale dell’ospedale che va tutelato. Per questo abbiamo già chiesto che sia avviata una verifica interna. Abbiamo chiesto alla direzione dell’ospedale di far luce su questa storia”, ha dichiarato Borrelli.