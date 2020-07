Lunedì partirà un bando per le strutture turistiche in Campania (hotel, case vacanze, campeggi, tour operator, gestori stabilimenti balneari, agenzie) da 2000 a 7000 euro. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento del venerdì. Nel fare il punto della situazione Coronavirus in regione, il governatore ha annunciato il bando che sarà disponibile lunedì.

Bonus turismo in Campania

Si tratta di un bonus che va dai 2mila ai 7mila euro esclusivamente per il settore turistico. Stando a quanto riferito dal presidente, potrà richiederlo chi gestisce campeggi, aree attrezzate, ostelli, rifugi di montagne, residence e diverse categorie come agenzie di viaggio, stabilimenti balneari, guide turistiche. “Si tratta di uno sforzo enorme per dare respiro all’economia della nostra regione” ha commentato De Luca.

inlineadv

“Stiamo lavorando per dare serenità e messaggio di speranza – ripete due volte De Luca -. Ci sono tutte le possibilità per avviarci verso la fase di sviluppo straordinario”. L’obiettivo del presidente della Regione è “dare respiro alle famiglie, ma anche una nuova iniezione di energie all’economia pulita, per fermare l’avanzare della criminalità organizzata, dell’usura, dell’economia illecita”.

Leggi anche: Riapertura scuole, De Luca: “Pronti test e tamponi su tutto il personale scolastico”