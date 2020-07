Caivano. Maxi blitz di Carabinieri e Polizia di Stato nel parco Verde di Caivano. I militari dell’arma e gli agenti di Polizia stanno effettuando controlli e perquisizioni in una delle piazze di spaccio più grandi e più frequentate dell’area a Nord di Napoli.

Blitz a Caivano

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno smantellato numerose cancellate create dai pusher per la vendita delle sostanze stupefacenti. Oltre 100 militari sono impegnati in questa maxi operazione. Sotto chiave numerose dosi di droga: cocaina, hashish ed eroina. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche un sistema elettronico usato dalle organizzazioni criminali per controllare l’intera area adibita allo spaccio.

inlineadv

La zona intorno al Parco Verde è sorvegliata da numerosi posti di blocco e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.