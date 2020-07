Fondi per il riadeguamento degli istituti scolastici in conseguenza dell’emergenza covid. al bando hanno partecipato molte regioni. La Lombardia è quella che ha partecipato con il numero più alto di candidature 720, seguita dal Piemonte con 619, la Campania, 361 e Veneto, 338. Le nuove adesioni, per chi non h fatto in tempo ad aderire al primo bando, si chiuderanno il 10 luglio. Il comune che ha ottenuto più soldi è Napoli con due milioni e mezzo di euro. Segue al capoluogo giugliano con 670 mila euro.

Nell’area giuglianese anche altri comuni hanno ottenuto fondi. Si tratta del comune di Marano con 400 mila euro, Mugnano con 130 mila euro, Qualiano 160 mila, Villaricca 230 mila euro e infine Calvizzano con 70 mila euro. Il Ministero dell’Istruzione, ha messo a disposizione delle scuole 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche

Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare i lavori da subito, con adeguamento e adattamento funzionale e per forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. “Registriamo grande partecipazione e collaborazione da parte degli Enti locali – sottolinea la Ministra -. Abbiamo riaperto i termini per chi non ha fatto in tempo ad aderire e vuole ancora farlo. Intanto stiamo facendo arrivare velocemente le risorse che saranno subito spendibili in vista di settembre”.