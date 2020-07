Mega yacht di oltre 101 metri avvistato nelle acque del Cilento. E’ il Symphony di Bernard Arnault, il proprietario di Louis Vuitton e di altre aziende d’alta moda.

Campania, avvistato il proprietario di “Louis Vuitton” con il suo mega yacht

Si tratta di una tra le imbarcazioni più costose al mondo. Il suo valore si aggira infatti intorno ai 150 milioni di euro. E’ stata costruita in Olanda dalla Feadship; è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone.

Prima dell’arrivo a Palinuro, lo yacht era stato anche nel Principato di Monaco, città dove spesso risiede il proprietario Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH, società leader mondiale nella vendita di beni di lusso. Nelle scorse settimane era stato notato in Costiera Amalfitana.