Falliscono una rapina e organizzano spedizione punitiva contro le vittime. I Carabinieri della Compagnia di Casoriahanno dato esecuzione nella giornata odierna ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti. Rispondono a vario titolo di tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali e minaccia.

Casoria, rapina fallita: spedizione punitiva contro le vittime

Le indagini sono partite lo scorso 5 giugno a seguito della denuncia sporta da due fratelli del luogo, vittime di un tentativo di rapina della loro macchina parhceggiata davanti all’officina presso cui lavoravano. Dopo il tentativo di rapina non andato a buon fine, i malfattori si sono riorganizzati, e sono tornati con una pistola. A quel punto hanno intimato ai due di non reagire più e hanno esploso a scopo intimidatorio due colpi d’arma da fuoco calibro 9×21.

inlineadv

Successivamente hanno colpito le vittime con un arnese da lavoro trovato al suo interno e con il calcio della pistola. A seguito di ciò uno dei due malcapitati ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci. Tutti gli arrestati sono stati associati alla Casa di Reclusione di Poggioreale in attesa del previsto interrogatorio di convalida avanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

I nomi:

Gennaro Ronga, classe ’93

Antonio Ronga, classe ’95

Vincenzo Citola, classe ’97

Antonio Smimmo, classe ’89