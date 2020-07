Giugliano. Il dottor Pasquale Incoronato scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Il primario del reparto di Oncologia dell’ospedale San Giuliano nelle ultime ore ha deciso infatti di sciogliere la riserva. Si candida a sostegno dell’ex sindaco Poziello che tenta il ritorno al secondo piano di Corso Campano 200.

L’0NCOLOGO INCORONATO A SOSTEGNO DI POZIELLO

L’oncologo è stato inserito nella lista di riferimento dell’ex primo cittadino, la civica “Antonio Poziello Sindaco”, dove all’interno ci saranno anche altri medici ed esponenti della società civile. Incoronato, classe ’59, nel corso degli anni ha ottenuto risultati importanti nella lotta ai tumori in un territorio definito come l’epicentro della Terra dei Fuochi. Ora ha deciso quindi di impegnarsi anche politicamente per la città pur non essendo giuglianese di nascita.

inlineadv

Per Poziello, al momento, ci sono tra le 7-8 liste come Italia Viva, Giugliano Libera, Orizzonti di Giulio Di Napoli, Sviluppo e Territorio di Miriam Marino, i Verdi e un’altra della fascia costiera ma ci sarebbe anche un altro elenco in via di definizione. Per l’ex sindaco si attende ancora l’ufficializzazione della coalizione e la presentazione che non dovrebbe avvenire a breve visto che si sta ancora lavorando al completamento della rosa di candidati e simboli.