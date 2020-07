Genova. Tragico schianto in moto intorno alle ore 12.30, ragazzo di 20 anni muore sul colpo. I fatti sono accaduti questa mattina del 7 luglio 2020 in via Siffredi. Per cause ancora da accertare il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato a terra dopo essere stato sbalzato.

Genova, schianto mortale in via Siffredi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati tutti inutili.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale non sarebbero coinvolti altri mezzi stradali. In corso le verifiche del caso e l’ascolto dei testimoni che hanno assistito alla terribile scena. Il traffico è rimasto a lungo interrotto ed ha causato pesanti ripercussioni nella zona.

Secondo incidente in due giorni

Questo terribile schianto segue di poco più di 24 ore un’altra tragedia in cui ha perso la vita una 18enne, passeggera di una moto scontratasi con uno scooter in via Donato Somma a Nervi.