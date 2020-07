Oroscopo Paolo Fox mercoledì 8 luglio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come andrà questa giornata per gli ultimi 4 segni dell’oroscopo? Il Sagittario ritrova la sua naturale forza, il Capricorno invece ha le idee confuse. Periodo molto turbolento per l’Acquario, mentre i Pesci devono fare chiarezza in amore. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 8 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 8 luglio 2020: Sagittario Oroscopo Paolo Fox

Tu, lo Scorpione e l’Acquario siete fra i segni più carichi di energia di questo periodo e potete recuperare molto bene. Vuoi rimetterti in gioco, senti che è il tuo momento specialmente in amore. È importante ora frequentare persone che abbiano la stessa tua forza, anche perché Venere dissonante tenderà a farti vivere ogni rapporto in maniera annoiata. I nuovi incontri sono favoriti, ma non per far nascere storie durature: vanno bene per belle avventure estive da ricordare con piacere. Sul lavoro c’è una ripresa ma attenzione ai soldi e agli investimenti.

inlineadv

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 8 luglio 2020: Capricorno Oroscopo Paolo Fox

Cielo un po’ tempestoso. Qualche difficoltà potrebbe presentarsi sia in amore che con le finanze. Questo perché la Luna in aspetto contrario nelle prossime ore toccherà il settore relativo agli incontri e al denaro, per cui fai molta attenzione. Giugno e luglio sono due mesi molto impegnativi e forse ti stanno procurando parecchia confusione e insicurezza. Da settembre, però, comincerà la tua vera riscossa: tieni duro. Mercurio è in opposizione e potrebbe creare qualche problema nelle coppie, specie se tu cerchi maggiore sicurezza. Sul lavoro si potranno aprire possibilità per chi vuole cambiare.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 8 luglio 2020: Acquario Oroscopo Paolo Fox

Stai vivendo un periodo molto critico: da un lato sei pieno di forza, dall’altro lato ti senti profondamente irritato. Questo è un periodo di grande trasformazione che, però, comincia in modo turbolento. Ci sarà Urano in opposizione e a fine anno si aggiungerà Saturno: questo vuol dire molta voglia di rivoluzionare la tua vita, ma concretamente pochi risultati, almeno per adesso. Qualcuno sta spettando una risposta, una notizia; qualcun altro hai dei problemi economici. In amore, fortunatamente, la situazione è migliore. Cura di più la tua forma fisica. Questo è un bel periodo per quanto riguarda l’amore, ti senti più forte e pieno di energia. Anche sul lavoro la situazione è migliore e potrebbe nascere una buona occasione.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 8 luglio 2020: Pesci Oroscopo Paolo Fox

Oggi dovresti provare a fare maggiore chiarezza dentro te stesso per ciò che concerne l’amore. Per fortuna con la fine di luglio metterai un punto a questo periodo davvero complicato, un periodo che ha messo a dura prova i tuoi nervi. Negli ultimi giorni stai facendo incontri interessanti: evita, però, di mettere troppa carne al fuoco, almeno fino ad agosto. In amore le cose potranno andare molto bene con una persona dello Scorpione, mentre potrebbero esserci dei problemi con qualcuno nato sotto il segno della Vergine. Nel mese di Agosto le stelle saranno molto favorevoli per i sentimenti.