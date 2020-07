Drammatico incidente a San Polo del Matese (Campobasso), al confine con la provincia di Caserta. Un uomo è morto a seguito di un incidente stradale lungo la statale 17, sul versante molisano del Matese, al chilometro 209. A riportare la notizia è il portale Paesenews.it.

San Polo del Matese, incidente in strada: morto un uomo

Secondo un prima ricostruzione, la vittima viaggiava nell’auto condotta dalla figlia. Per ragioni da accertare, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa contro un muro. L’impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio l’uomo, che è morto per le gravi ferite riportate. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del passeggero e hanno prestato i soccorsi alla donna al volante. Quest’ultima è rimasta ferita ma non verserebbe in condizioni critiche. Sul caso indaga la Polizia di Stato. L’ipotesi più probabile è che l’automobilista abbia avuto un colpo di sonno e sia uscita così fuori strada.

