Sutri. Tragico incidente sulla Cassia, un morto due persone ferite in modo grave. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi 6 luglio 2020, intorno alle ore 16. Per cause da accertare, una Smart e una Fiato Punto di colore grigio si sono scontrare violentemente al km 46 della Cassia.

Incidente a Sutri lungo la Cassia

Il bilancio come detto è drammatico: una persone morta. Due invece i feriti, entrambi gravi, uno è stata soccorso con l’eliambulanza.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, carabinieri e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell’incidente.

Foto di repertorio