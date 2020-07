Cade dalla finestra di casa e precipita nel vuoto. E’ in coma un bimbo di soli 4 anni, dopo aver fatto un volo di circa tre metri prima di finire nel balcone del piano inferiore.

Nuoro, bimbo di 4 anni precipita dal balcone: è in coma

Il dramma è accaduto a Totolì, in provincia di Nuoro (Sardegna). Il balcone del primo piano ha attenuato lo schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più devastati.

A soccorrere il bimbo è stata la stessa madre che era in casa al momento del fatto. La donna lo ha trasportato in auto al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove i medici però hanno subito capito la gravita dell’accaduto e delle condizioni del bimbo e disposto di conseguenza il trasferimento del piccolo paziente all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il bambino è stato così trasportato d’urgenza in elicottero a Cagliari dove è stato subito ricoverato in Rianimazione e dove si trova ora in coma. Al piccolo è stato diagnosticato un grave trauma cranico con ematoma cerebrale. Al momento le condizioni del bambino sono considerate gravi ma stabili e i medici mantengono riservata la prognosi.

(immagine di archivio)