Gestivano traffico di droga per conto del clan dei Casalesi, fazione Schiavone, in manette sono finiti 17 persone. I provvedimenti sono scaturiti da una complessa e articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, coordinati dalla Dda di Napoli.

Scacco ai Casalesi: 17 arresti tra Napoli, Caserta, Modena e Lucca

Gli indagati – 15 in carcere, 2 ai domiciliari e un divieto di dimora – sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti con le circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito gli arresti nelle province di Caserta, Napoli, Modena e Lucca

Il sequestro

Durante l’attività, avviata nel 2015 e coordinata dal P.M., si è proceduto al sequestro di armi da guerra, varie dosi di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) e somme di denaro provento delle cessioni.

Gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza di una stabile organizzazione criminale, con a capo il figlio di un boss ristretto in regime 41 bis, dotata di mezzi, risorse finanziarie, accurata suddivisione in ruoli e con ampia e ramificata diffusione delle attività illecite in diverse zone della provincia di Napoli e Caserta.

Le indagini hanno consentito l’esecuzione dell’odierno provvedimento. I fatti sono aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il Clan dei Casalesi- fazione Schiavone, avvalendosi della sua forza d’intimidazione.

Gli arresti

– Destinatari della misura cautelare in carcere:

1. ABATIELLO ADOLFO, cl. 88 di Rami di Ravarino (MO);

2. BOCCHETTI ANGELO, cl.77 di Giugliano in Campania (NA);

3. BORGIA BIAGIO, cl. 87 di Villa Literno (CE);

4. CATERINO FRANCESCO, cl. 86 di Casal di Principe (CE);

5. CATERINO FRANCESCO, cl. 89 di Casapesenna (CE);

6. DE LUCA CIPRIANO, cl. 92 di San Cipriano d’Aversa (CE);

7. DI MARZO BELGIRO, cl. 62 di Viareggio (LU);

8. DIANA PARIDE, cl. 87 di San Cipriano d’Aversa (CE);

9. DRAPPELLO CIPRIANO, cl. 81 di San Cipriano d’Aversa (CE);

10. GABRIELE MICHELE, cl. 87 di San Tammaro (CE);

11. IAZZETTA GIOSUÈ, cl. 87 di Gricignano d’Aversa (CE);

12. MAGLIONE GIOVANNI, cl. 97 di San Cipriano d’Aversa (CE);

13. SPARAGO CRISTOFARO, cl. 82 di Casapesenna (CE);

14. TAPPINI GIOVANNI, cl. 94 di San Cipriano d’Aversa (CE);

15. VASAPOLLO MARIANO ALBERTO, cl. 86 di Caivano (NA).

– Destinatari della misura degli arresti domiciliari:

16. PETRILLO ARMANDO, cl. 83 di Casal di Principe (CE);

17. PETRILLO SILVIO, cl.90 di Carpi (MO).

– Destinatario della misura del divieto di dimora nella Provincia di Caserta:

18. DIANA GIOVANNI, cl. 90 di San Cipriano d’Aversa (CE).