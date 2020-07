Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020: sono 192 i positivi rispetto a ieri che sono stati 235. Mentre sono 7 le vittime, ieri ne sono state 21, e 164 i guariti, di meno rispetto a ieri (477).

Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 luglio: 235 nuovi casi e 477 pazienti guariti

Dei 192 contagiati 98 sono in Lombardia, 24 in Emilia-Romagna, 5 in Campania e 18 in Piemonte. Sette i decessi di oggi. Le vittime totali salgono a 34.861. Aumentano le guarigioni: sono 164 rispetto a ieri, per un totale di 192.108.

Attualmente i casi attivi in Italia sono 14.642, di questi 13.623 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 945 persone sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 74. La regione più colpita è la Lombardia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 5.638.288 tamponi, di cui 37.462 nelle ultime ventiquattro ore. In totale i casi in Italia sono 241.611.