Dopo le piogge di ieri, è in arrivo un’ondata di caldo con picchi di temperatura fino a 34°C in Campania. Facciamo il punto della situazione scoprendo tutti i dettagli e le previsioni aggiornate giorno per giorno.

Meteo in Campania, continua il caldo afoso: temperature in aumento

Le previsioni del tempo per il resto della settimana indicano giornate soleggiate e temperature ancora alte.

inlineadv

I valori massimi, nelle ore più calde, si aggireranno intorno ai 33-34 gradi; anche le minime si manterranno abbastanza alte, intorno ai 24-25 gradi. Colpa, o merito, di un anticiclone africano che, dall’inizio della settimana, sta interessando tutta l’Italia.

Il caldo afoso continuerà a farla da padrone, a Napoli e in Campania, per tutta la settimana. Eccetto a Benevento: sono previste piogge nella giornata di domenica.

A partire da domani la colonnina di mercurio farà registrare almeno 6 gradi in più rispetto ad oggi, domenica 5 luglio.

L’aumento delle temperature continuerà gradualmente anche nei prossimi giorni, per un fine settimana che si preannuncia particolarmente rovente, con temperature stabili attorno ai 34 gradi di massima.