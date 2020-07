Ha finto di essere la figlia una donna anziana e le ha riferito di essere in ospedale a causa del Coronavirus e di aver bisogno di soldi.

Finge di essere la figlia e le chiede dei soldi: “Ho il Coronavirus, aiutami”

Succede a Milano, dove ancora una volta le vittime sono gli anziani. Come riporta Fanpage.it, ignoti – adesso ricercati dalla Polizia di Stato – hanno telefonato ad una 85enne, fingendo di essere la figlia ed un medico.

La prima avrebbe riferito alla donna di aver scoperto di essere affetta dal virus e di trovarsi all’ospedale San Raffaele. Subito dopo un uomo, che si è spacciato per un medico, ha confermato la diagnosi della finta figlia e ha detto all’anziana che servivano dei soldi per ricoverarla.

L’anziana ha seguito le istruzioni ricevute via telefono e ha preparato in una busta duemila euro in contanti, oltre a una piccola quantità di oro che custodiva in casa. Poco dopo una complice dei due truffatori, si è presentata sotto l’abitazione dell’anziana. L’ignara vittima del raggiro le ha consegnato la busta e la complice si è poi allontanata con i soldi e l’oro.