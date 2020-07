Belen è tornata a Napoli per festeggiare il 35esimo compleanno di Gian Maria Antinolfi, imprenditore nel settore dell’abbigliamento di lusso indicato come sua nuova fiamma.

Ieri sera la showgirl argentina ha partecipato ai festeggiamenti organizzati per il compleanno dell’uomo con il quale era già stata paparazzata a Milano qualche settimana fa dal settimanale Chi. Per la festa, Antinolfi ha scelto l’esclusiva cornice del circolo Rari Nantes. Ad accompagnare Belén c’era il fratello Jeremias che ha partecipato al party insieme alla nuova fidanzata Debora. Presenti anche Soleil Sorge, ex fidanzata di Jeremias, e l’ex tronista Sabrina Ghio insieme al fidanzato.

inlineadv

Nessun bacio con Antinolfi

I video della festa diffusi in rete mostrano la bellissima Belen con un abito bianco. La show girl si è goduta la festa insieme a un gruppo di amici e al festeggiato. Secondo quanto scrive Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, tra la Rodriguez e Antinolfi non ci sarebbe stato alcun bacio in pubblico. I festeggiamenti per il 35esimo compleanno dell’imprenditore proseguiranno oggi a Capri nel corso di una cena spettacolo voluta dal giovane imprenditore, festa alla quale parteciperà Belén insieme al suo gruppo composto dal fratello e da Mattia Ferrari, l’amico stylist che le avrebbe presentato Antinolfi.

Alcune voci hanno insinuato che il ballerino ha avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi, notizia immediatamente smentita da Stefano, ma su cui Belen ha preferito non rispondere. Diversi fan hanno notato che Belen ha pubblicato la foto di una sedia con la scritta “E adesso siediti“, ovvero l’intro della canzone che Emma Marrone ha dedicato al suo ex nel momento del tradimento.