Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. Bossi è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia.

L’ex leader della Lega, 78 anni, era stato già ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese per un lungo periodo nel 2004 quando fu colpito da un ictus.

Fu successivamente ricoverato in rianimazione il 14 febbraio del 2019 dopo un malore a casa. In quell’occasione venne trasportato con l’elisoccorso e rimase in ospedale fino alle dimissioni il 5 marzo. In passato Bossi ha avuto un’ulcera gastrica.

Fonti interne alla Lega parlano di un quadro clinico sotto controllo, ma la situazione ha destato preoccupazione vista l’età avanzata (compirà 79 anni il 19 settembre) del fondatore del Carroccio.