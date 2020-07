Acerra. Brutto risveglio per i cittadini dell’area a Nord di Napoli, in particolar modo per i residenti del comune di Acerra. Il forte nubifragio che si è abbattuto sulla provincia di Napoli ha causato non pochi danni alla viabilità e all’intera città.

Acerra, strade invase dell’acqua

Uno scenario quasi apocalittico. Strade allagate, tombini saltati e auto intrappolate nelle strade invase dall’acqua. Come testimoniano le foto che in questi minuti stanno girando sui social, molti cittadini sono scesi in strada improvvisandosi adatti alla manutenzione fognaria.

Intanto anche sul litorale di Sperlonga le cose non è che sono andate meglio. Una forte tromba marina si è abbattuta lungo la costa, devastando anche uno stabilimento balneare. Video