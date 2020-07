Violento incidente questo pomeriggio in via Fratelli Maristi a Giugliano. All’incrocio con via Giambattista Basile, tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro. Ancora incerta la dinamica. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia locale e i paramedici del 118.

Giugliano, incidente in via Fratelli Maristi: ci sono feriti

Due auto – una Skoda Fabia e una berlina Audi – si sono scontrate frontalmente. Un’altra auto che sopraggiungeva in direzione via Mario Pirozzi ha tamponato l’utilitaria. Ingenti i danni alle vetture. I conducenti delle rispettive macchine coinvolte avrebbero riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale per controlli. Non ci sarebbero però feriti gravi. Al vaglio dei militari dell’Arma la dinamica dell’incicidente. Traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli incidentati.

