Trovato morto a Roma Rocco Panetta: il giovane calabrese scomparso a giugno

Il corpo non presentava segni di violenza. Nella vettura gli agenti hanno trovato diverse scatole di medicinali e blister privi di alcune pillole lasciati sul sedile passeggero.

Messa la salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte di Rocco Panetta. Accertamenti in corso da parte degli agenti di polizia.