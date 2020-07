Matrimonio tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? Come hanno già dichiarato in passato, hanno intenzione di formare insieme una famiglia i due ex di Uomini e donne. Nonostante ciò, ammettono di voler vivere alla giornata. Se la Dionigi dovesse diventare mamma sarebbe la persona più felice del mondo. Ed ecco che si inizia a parlare della futura proposta di matrimonio che Lorenzo dovrà un giorno fare alla sua Claudia.

I due si sono scelti negli studi di Maria de Filippi e non si sono più lasciati. Convivono a Latina e spesso si spostano a Milano. Oltre a condividere la loro vita privata, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne condividono anche progetti lavorativi. Claudia e Lorenzo si sono raccontati sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne svelando i loro progetti futuri. Oltre ad esserci in ballo un nuovo progetto lavorativo, i due non escludono il matrimonio e, soprattutto, la formazione di una famiglia. Claudia, riservata e legata ai valori della famiglia, pur non amando gesti plateali, non nasconde di sognare comunque la proposta di matrimonio.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Il sogno nel cassetto di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è quello di convolare a nozze e di avere un figlio come racconta lo stesso ex tronista a Uomini e Donne Magazine. “Dovrò escogitare qualcosa che la sorprenda e sia in linea con quello che sogna. Avere un figlio è un sogno e… sì, speriamo di averlo”, racconta Lorenzo che è sempre più innamorato della sua Claudia.

La coppia di Uomini e Donne ha sorpreso tutti nell’ultimo periodo. In molti non avrebbero scommesso sulla durata della storia d’amore e, invece, i due stanno dimostrando di essere davvero innamorati di volersi costruire un futuro insieme. Lorenzo, infine, ha commentato anche la storia tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. “Alla fine penso che se la fa sorridere deve pur essere un bravo ragazzo”, ha detto l’ex tronista.