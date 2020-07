Coronavirus, aumentano i casi di Covid19 dopo un focolaio in una chiesa libera di Linz. L’Austria decide di chiudere le scuole nella zona a Nord del Paese. In Austria, dunque, i contagi tornano a salire (677 casi attivi) e in alcune zone dell’Alta Austria è stata disposta la chiusura delle scuole. In Alta Austria ieri i contagi sono saliti di 129 casi, mentre oggi – ha informato il ministro alla Salute Rudolf Anschober – la crescita è nuovamente rallentata (+42 casi). Il ministro si è detto preoccupato “soprattutto in vista dell’autunno”.

Focolaio in chiesa

Il focolaio sarebbe una chiesa libera a Linz, frequentata da migranti. In Alta Austria ieri i contagi sono saliti di 129 casi, mentre oggi – ha informato il ministro alla Salute Rudolf Anschober– la crescita è nuovamente rallentata (+42 casi). Il governatore dell’Austria superiore, Thomas Stelzer, ha espresso “l’urgente raccomandazione” di annullare gli eventi in ciascuno dei cinque distretti.

inlineadv