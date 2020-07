Il web impazzisce per la sorella del calciatore juventino, Paulo Dybala. Il suo nome è Dolores e vive in Sud America, nella città di Cordoba precisamente. Dolores Dybala, per tutti “Loli” e fa l’influencer di professione ed è molta amata all’estero ma sopratutto in Italia.

Carnagione olivastra, capelli neri, lisci e lunghissimi e fisico mozzafiato. Oggi il suo profilo Instagram conta oltre 57mila follower.

Chi è Dolores Dybala, sorella di Paulo Dybala

Dolores Dybala non è, però, famosa soltanto per essere la sorella di Paulo Dybala. Certo, questo ha ovviamente contribuito a fare ottenere alla ragazza il seguito di cui oggi può vantarsi, ma è stata lei brava in prima persona a saper cavalcare onda e dirigerla verso la propria meta. Appassionatissima di moda, Dolores – soprannominata Loli – è un’aspirante stilista. Abile con la macchina da cucire, la ragazza ha creato diverse collezioni di lingerie e di costumi da bagno. Oggi collabora con il brand argentino Andina, per il quale ha realizzato anche una capsule collection legata alla moda mare. E siamo certi che questo è solo il primo passo nell’ottica di un futuro professionale radioso.

Sebbene Dolores Dybala – sorella di Paulo Dybala – sia particolarmente famosa e seguita sui social network, dove condivide con i suoi follower buona parte della sua vita, la ragazza è più riservata per quanto riguarda il privato.

Vita privata Dolores Dybala

Della sua vita privata non si conosce molto. Non sappiamo se è fidanzata oppure single. Come riporta il sito VelvetGossip, nei giorni successivi alla scoperta della positività al Coronavirus di Paulo, rilevata tramite tampone, Dolores ha però voluto inviargli un messaggio di solidarietà. Lo ha fatto tramite una storia pubblicata su Instagram, nella quale ha scritto: «Sii come un cactus. Adattati a qualsiasi momento, tempo e circostanza. Sii forte e nonostante tutto non dimenticarti di fiorire».