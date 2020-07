Marcianise. Aveva 33 anni Clara Scalera, la giovane mamma che, nella tarda mattina di oggi, 1 luglio, è stata trovata senza vita. Il corpo della donna era accanto alla figlia di pochi mesi in un’abitazione in via Gian Battista Novelli.

Marcianise, 33enne trovata morta in casa: il corpo era accanto alla figlioletta

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11, da un parente. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, ma per la 33enne non c’è stato niente da fare. La ragazza, figlia di un agente, sarebbe stata stroncata da un malore improvviso.

La giovane era diventata mamma da poco tempo e soltanto qualche giorno fa era stato celebrato il battesimo della sua piccola. La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro del web. Maestra d’asilo e figlia di un noto vigile urbano, Clara lascia un vuoto incolmabile tra amici e parenti.