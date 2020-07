Ivan Granatino senza dubbio re dell’estate con la sua hit caramella ieri è stato ospite nel format “Stasera a casa di…” l’artista si è raccontato ai nostri microfoni passando in rassegna la sua vita professionale e personale. Ha inoltre raccontato come nasce il brano “Caramella”, canzone inserita in un progetto più ampio. Una serata trascorsa tra racconti e musica. Un’artista che aggiunge un altro tassello alla sua brillante carriera e che ieri ha regalato a fan e telespettatori musica ed emozioni. “Stasera a casa di…” torna la settimana prossima con un altro ospite che ci aprirà le porte di casa sua.

inlineadv