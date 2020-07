Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “Custodi di bellezza per una Campania sostenibile”, promosso dal CSV Napoli e Legambiente Campania, con l’obiettivo di infondere conoscenze e competenze diffuse, sia negli operatori degli ETS che nei cittadini, magari futuri volontari, al fine di promuovere un utilizzo sostenibile della natura e una più consapevole “Cultura dell’ambiente”.

Al via il corso di formazione di CSV Napoli e Legambiente Campania

Il corso affronta le tematiche della tutela e del rispetto del territorio e del patrimonio ambientale, in una visione di economia circolare, e sarà organizzato in modalità e-learning, con incontri laboratoriali in esterna e visite didattiche.

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione attraverso l‘area riservata del sito csvnapoli.it entro e non oltre le ore 9:00 di lunedì 6 luglio.

L’iscrizione prevede l’accesso in area riservata, l’eventuale creazione della propria anagrafica ed il collegamento ad una organizzazione di Terzo Settore anch’essa registrata in anagrafica.

Ad avvenuta conferma dell’iscrizione sarà, poi, necessario scaricare sul proprio dispositivo strumenti e-learning. Per maggiori informazioni sui contenuti del corso e il calendario degli incontri, scarica la locandina.

(comunicato stampa)