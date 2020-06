Dopo l’accordo regionale su Caldoro, nella coalizione di centrodestra manca ancora l’accordo per i comuni in vista delle amministrative. La Lega, dopo aver ceduto sul nome dello sfidante di De Luca, in una nota ufficiale ha annunciato di dover indicare i candidati sindaco in alcune città tra cui Giugliano, il comune non capoluogo più grande d’Italia dove per la prima volta ci sarà il simbolo del Carroccio.

Ieri il coordinatore campano e Salvini non si sono però ancora sbilanciati sui nomi. “Ci stiamo lavorando ma non vogliamo mettere bandiere. In tanti comuni saremo presenti per la prima volta e vogliamo portare un cambiamento nelle città campane”.

