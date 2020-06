Casaluce. Un ragazzo di 27 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione, nella periferia cittadina.

Dramma nell’Agro Aversano, 27enne trovato morto nel sonno

Stando a quanto emerso il giovane si era recato in stanza per riposarsi. Quando i familiari sono andati a chiamarli si sono accorti che qualcosa non andava: il 27enne non rispondeva alle sollecitazioni dei parenti. Così i familiari del ragazzo hanno richiesto l’aiuto dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i paramedici del 118, che hanno rianimato più volte il 27enne senza, però, riuscirci. Ormai il giovane non dava più segni di vita e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte sarebbe legata a cause naturali, ancora però da accertare.