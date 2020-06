Festa grande a Benevento. La città festeggia la seconda storica salita nel campionato di serie A. Nonostante le raccomandazioni dei giorni scorsi, in primis del sindaco sannita Clemente Mastella, alla fine l’entusiasmo è stato incontenibile.

Benevento torna in serie A: festa grande in città

Centinaia di cittadini si sono riversati in strada per festeggiare la promozione in serie A. Come già visto a Napoli, in occasione del successo della Coppa Italia, anche a Benevento le distanze di sicurezza non sto state rispettate, così come poche sono state le mascherine indossate.

Coronavirus a Benevento

A Benevento, ormai, non ci sono più casi di positivi al coronavirus. Dal 9 giugno non si riscontrano più nuovi positivi. E in tutta la provincia, ad oggi, i casi di persone attualmente positive si riducono ad uno soltanto: un paziente in isolamento domiciliare a Guardia Sanframondi perché non ancora negativo ai tamponi.

