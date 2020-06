Campania. Tragedia sfiorata in Campania, treno della circumvesuviana travolge auto. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Avella in via Tombe Romane, per un incidente ferroviario che ha visto coinvolto un treno della Circumvesuviana ed un’autovettura. Nel violento impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo un uomo di 64 anni originario di Avella.

Estratto dalle lamiere contorte, il 64enne è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale di Nola per le cure del caso. L’intervento è ancora in corso.

inlineadv

Treno della Circumvesuviana travolge auto

L’episodio, che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici, è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, attorno alle 17.15.

Resta ancora da chiarire tutta la dinamica, ma quel che è certo è che quando il treno della linea Napoli-Baiano si è trovato a passare nei pressi del passaggio a livello di via delle Tombe Romane, ha travolto in pieno l’automobile che si trovava sui binari. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre vivo l’uomo alla guida dell’automobile, risultato essere un 64enne di Avella: affidato alle cure mediche dei sanitari del 118