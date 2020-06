Oroscopo Branko martedì 30 giugno 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà questo inizio settimana per gli ultimi segni dello zodiaco? Vediamo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per il 30 giugno per gli ultimi 4 segni zodiacali: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko martedì 30 giugno 2020: Sagittario

E’ arrivato il momento di darci un taglio definitivo a quei rapporti, quelle situazioni che non ti piacciono più. Domani prendi il toro per le corna e affronta la questione: dopo, ti sentirai molto più leggero. Intanto il lavoro occuperà parte integrante di questa giornata. Delle incomprensioni caratteriali con colleghi e superiori renderanno l’atmosfera pesante e tesa. Cercate di giungere ad un punto d’incontro. E’ inutile accanirsi su cose che tanto non potete modificare. Non siate troppo testardi ma allo stesso tempo fatevi comunque valere per i vostri diritti e il vostro temperamento.

inlineadv

Oroscopo Branko martedì 30 giugno 2020: Capricorno

I giorni pesanti che hai trascorso sono un lontano ricordo. Chi sta vivendo alcune difficoltà, nelle prossime 24 ore potrà contare sul valido aiuto di amici preziosi. Non dovresti affrontare tutto da solo, quando hai delle persone che ti vogliono bene e sono pronte a sostenerti. Per chi è alle prese con lo studio o comunque un percorso formativo, domani sarà la giornata perfetta per avanzare spediti verso il raggiungimento dei vostri obiettivi. Vi sentirete energici e spronati a fare del vostro meglio. Sarà anche una giornata positiva per i cuori solitari. Avranno l’opportunità di immergersi in belle conoscenze ed emozioni.

Oroscopo Branko martedì 30 giugno 2020: Acquario

Oggi sarai letteralmente travolgente. Merito di questa energia che ti accompagna da giorni. Il primo aspetto della tua vita a beneficiarne sarà quello relazionale, per cui approfittane. Sarete protagonisti di un grande cambiamento che avverrà a fine anno. Le basi sono state piantate, ma non tutto può proseguire liscio senza mai avere intoppi. Fate i conti con la vostra irruenza e fate prevalere la lucidità e la serenità. Solo in questo modo taglierete presto il traguardo senza particolari difficoltà.

Oroscopo Branko martedì 30 giugno 2020: Pesci

Come indicano le previsioni astrologiche di Branko oggi sentirai il bisogno di trovare nuovi spazi, di allargare i tuoi orizzonti. È ora di lasciare andare il passato e aprirsi a qualcosa di nuovo. Sono in arrivo belle opportunità. La stanchezza c’è, ma dovete tener duro fino alla fine per essere brillanti e concentrati sul lavoro. Non potete permettervi distrazione e superficialità. Molte persone vorrebbero trovarsi al vostro posto. Tenetevi stretto il posto di lavoro e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. In amore, concedetevi del relax insieme alla vostra metà. E’ un lusso che non vi concedete da molto tempo e ne avete decisamente bisogno.