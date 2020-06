Da giorni non si parla d’altro se non della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il conduttore è al centro dell’attenzione visto che le ultimi voci di gossip lo vedono vicino ad una nuova fiamma.

De Martino, Maria Rosaria di Made in Sud rompe il silenzio: la verità su loro due

A riportarlo è stato il sito GossipeTv, il quale aveva accostato una nuova donna all’ex ballerino di Amici. Poi è arrivata la smentita dell’ufficio stampa, il quale ha affermato che Stefano De Martino non ha una nuova fidanzata. Ma questo non è servito per fermare le cosiddette “voci di corridoio” e così Maria Rosaria, ex ballerina di Made in Sud, e presunta nuova fiamme di De Martina ha tirato fuori il sacco.

inlineadv

La ragazza ha pubblicato uno sfogo su Instagram e ha poi deciso di rendere privato il suo profilo, forse perché stava ricevendo troppi commenti. Maria Rosaria sembra avere una vita molto tranquilla e soprattutto lontana dal gossip. Si è allontanata dal mondo della televisione, un anno fa è diventata mamma del piccolo Alessandro e per questo si è stupita del fatto che sia saltato fuori il suo nome. Oggi fa l’istruttrice di pilates e insegna danza, tutto sommato conduce una vita normale. Ecco perché non riesce a capacitarsi dell’interesse della cronaca rosa nei suoi confronti, dato che ha lasciato il mondo dello spettacolo. Come riporta Fanpage, queste sono state le sue parole su Instagram a proposito di De Martino:“Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”. Maria Rosaria ha, dunque, smentito la presunta relazione tra lei e l’ex ballerino di Amici.