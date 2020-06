Il 29 giugno è il Piccolo principe day. Oggi è il 120esimo anniversario della nascita a Lione dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, nato il 29 giugno 1900.

Con oltre 200 milioni di copie vendute Il Piccolo Principe, pubblicato per la prima volta nel 1943, è l’opera letteraria francese più conosciuta e più letta sul pianeta. La giornata di oggi è destinata a celebrare i valori umanistici del libro per bambini più tradotto al mondo. Nel giorno esatto del “compleanno”, il 29 giugno, numerose personalità (esploratori, artisti, piloti, scrittori, registi) testimonieranno con un video, sui social network della Fondazione, il potere evocativo e ispiratore del Piccolo Principe nelle loro vite.

Tra i testimoni ci saranno lo scrittore e fumettista Joann Sfar; Dorine Bourneton, l’unica sopravvissuta a un incidente aereo, una vera avventuriera nella vita e la prima donna disabile al mondo a compiere acrobazie aeree; Loïc Blaise, aviatore ed esploratore malato di sclerosi multipla; lo stilista e fotografo Jean-Charles de Castelbajac; l’aviatore e psichiatra Bertrand Piccard; il regista Mark Osborne.

in autunno si terrà tra Lione e Tolosa una doppia grande mostra. Sarà ricca di inediti sulla vita e l’opera dell’autore dal titolo “Un Petit Prince parmi les Hommes” (Un Piccolo Principe tra gli Uomini). Poi sarà allestita a Parigi e Bruxelles. A Lione, città natale dello scrittore, saranno esposti filmati d’archivio e una raccolta di oggetti personali, foto, manoscritti e disegni che raccontano la storia della vita di Antoine. A Tolosa, dove Saint-Exupéry divenne un pilota, la mostra ripercorrerà il rapporto dell’autore con il cielo e gli aerei. Dalla bicicletta alata di un bambino sognante alla sua tragica morte a bordo del leggendario P38 al largo del Mar Mediterraneo.

“In un contesto globale in cui si stanno moltiplicando crisi e tensioni, i valori umanistici del Piccolo Principe – spiega la Fondazione Antoine de Saint Exupéry in un comunicato – stanno attualmente trovando una risonanza molto speciale presso il grande pubblico. Grazie alla sua forza evocativa e alla sua capacità di ispirazione per costruire insieme un futuro migliore, l’appropriazione da parte di ciascuno del messaggio del Piccolo Principe diventerà più ricca e varia. Tutto ciò che mancava era una giornata internazionale per celebrarlo. Ora questo appuntamento c’è: il prossimo 29 giugno”.