Un intero quartiere sotto scacco dei ladri. Vivono col terrore i residenti della zona a ridosso dell’ospedale San Giuliano, tra Villaricca e Giugliano, dove i furti d’auto hanno raggiunto ormai numeri preoccupanti e sono diventati all’ordine del giorno. Si vive con la paura tra via Magellano, via Siani, via Fontana, via Leonardo da Vinci e Corso Europa (tratto villaricchese della circumvallazione esterna).

LA ZONA FINITA NEL MIRINO DEI LADRI

È da tempo che la zona è finita nel mirino di una gang che riesce a rubare veicoli in pochissimi minuti. Si parcheggia anche per pochi minuti e non si trova più l’auto. Fiat Panda e 500 restano le “preferite” dagli scassinatori. Ladri professionisti che a quanto pare riescono anche a smontare in breve sistemi antifurto e rilevamenti satellitari, mandando in tilt pure le ricerche di proprietari disperati e forze dell’ordine. Tracce che portano quasi sempre verso la zona di Melito-Scampia ma i veicoli finiscono in una sorta di buco nero.

Poche settimane fa la rapina con pistola ad una pizzeria del posto, ieri ancora furti di auto proprio nei pressi della scuola media, anch’essa colpita più volte dai ladri. I residenti hanno chiesto più volte un presidio di controllo maggiore o delle telecamere, che servirebbe pure per gli sversamento di rifiuti, ma per ora inutilmente. Chiesto invano pure un miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione, precario e obsoleto con le strade che tante volte restano al buio.

Al momento gli scassinatori continuano a farla da padrone ed i cittadini vivono nella paura.