Il 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, frasi di auguri di buon onomastico. Il martirio dei due apostoli a Roma è stato da sempre ricordato con venerazione dai cristiani di tutto il mondo. Già nel 200 il presbitero romano Caio scrive ad un amico: ”Io posso mostrarti i trofei degli apostoli. Se infatti vorrai recarti in Vaticano o sulla via Ostiense troverai i trofei di coloro che hanno fondato la chiesa”. A corredo dell’articolo una selezione di immagini.

San Pietro Apostolo

L’origine del nome è greca, in particolare deriva dalla parola petros che significa “roccia, pietra”. Il Santo del giono aveva un ruolo particolare tra gli apostoli di Gesù, ed anche per questo il Maestro decise di cambiare il suo nome da Simone a Pietro, che significa anche “fondato sulla roccia”.

Nato in Gallilea, originariamente era un pescatore ma era destinato a diventare il più affezionato tra gli apostoli. Dopo la Crocifissione e Resurrezione, divenne il fondatore della Chiesa Cattolica, ed è universalmente riconosciuto quale primo vescovo. La sua memoria coincide con il giono 29 giugno, che è anche la data in cui si festeggia l’onomastico Pietro. Il Santo di oggi era figlio di Giona e probabilmente era un seguace di Giovanni Battista. Un giono suo fratello Andrea gli corse incontro annunciando di aver trovato il Messia. Gesù quando lo vide disse “Tu sei Simone, figlio di Giona; tu sarai chiamato Cefa (pietra)”.

Il Santo del giono consolidò la sua fede in Gesù quando, alle nozze di Cana, vide il Signore tramutare l’acqua in vino. Seguì poi il miracolo della pesca miracolosa, dove S. Pietro cadde ai piedi di Gesù, pregandolo di allontanarsi da lui, che era un umile peccatore. Nei Vangeli Pietro è descritto come un discepolo molto affezionato al suo Maestro. Era fragile, ma pronto a pentirsi per le sue debolezze. Rifiuta inizialmente l’idea che Gesù possa essere crocifisso, ma di fronte al Sinedrio lo rinnega tre volte prima del canto del gallo, come era stato predetto. S. Pietro si comporterà come il capo degli apostoli, e lo stesso S. Paolo, durante un viaggio a Gerusalemme, si consulterà con lui su questioni difficili.

Pietro nacque a Betsaida in Galilea da poveri genitori. Quegli che doveva divenire il primo Papa, la prima colonna della Chiesa, era un semplice pescatore. Però era uno di quegli israeliti semplici e retti che aspettavano con cuore mondo il Redentore d’Israele.

Buon onomastico Pietro: frasi di auguri

Vediamo una selezione di frasi per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome Pietro da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook.

Ci sono gioni speciali come quello di oggi in cui è bello poter dire alle persone importanti quanto tieni a loro. Oggi è un giorno di questi: tanti auguri papà.

Oggi 29 giugno è S. Pietro: che il tuo santo ti protegga soprattutto nei momenti più difficili, come tu riesci a fare con me. Felice onomastico amore mio.

Il calendario oggi dice che è San Pietro/Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

