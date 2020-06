L’Oroscopo di Branko di oggi lunedì 29 Giugno 2020. Vediamo come andrà la giornata in amore, salute, lavoro e finanze per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per lunedì 29 giugno 2020.

Oroscopo Branko Ariete 29 giugno

Oggi si risolveranno alcune questioni legate all’amore. Cercate però di essere prudenti, secondo l’astrologo infatti potreste dover fronteggiare qualche malinteso con il vostro partner, cercate di impegnarvi a mantenere l’armonia di coppia.

Oroscopo Branko Toro 29 giugno

L’inizio di giornata è assolutamente positivo. Dal punto di vista lavorativo, soprattutto, potrete aspirare ad un miglioramento: di tipo economico, ma anche della carriera. Vi aspetta un cielo positivo e quindi giornate favorevoli.

Oroscopo Branko Gemelli 29 giugno

Per il vostro segno oggi sarà una giornata all’insegna dell’amore. Infatti avrete un cielo promettente sia in senso sentimentale, che lavorativo. Siete in un periodo di recupero e positività, sfruttatelo al meglio!

Oroscopo Branko Cancro 29 giugno

Oggi c’è un pò di nervosismo nell’aria. Siete molto tesi e non dovete assolutamente riversare queste tensioni sul rapporto con gli altri. Il consiglio dell’astrologo Branko è quello di evitare litigi, se non volete litigare tutta la giornata.

Oroscopo Branko 29 Giugno Leone

Desiderio, passione e entusiasmo fanno parte di voi e vi porteranno ovunque. E col sostegno di Venere il cuore batte forte. Le attenzioni del partner dimostrano che i suoi sentimenti per voi sono ancora forti e immutati, in famiglia dovrete organizzarvi al meglio per svolgere le mansioni quotidiane, evitando attriti. Se siete single, potreste sentire dentro di voi il bisogno di maggiore spensieratezza.

A lavoro chi vi chiede di svolgere mansioni sempre più difficili, lo fa perché ripone altissima fiducia nelle vostre competenze. Tuttavia, si aspetta anche precisione e celerità. Le finanze, che hanno risentito della situazione complessa degli ultimi tempi, richiedono un intervento. Il caldo potrebbe fiaccare leggermente le vostre energie fisiche e mentali. Bevete tanta acqua.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Vergine

Possono esserci incomprensioni con il partner a causa di una mancanza di attenzioni. Tuttavia potranno essere risolte con calma e dialogo. Le coppie molto affiatate potrebbero soffrire di una sensazione di soffocamento, ma è tutto temporaneo. Nel lavoro la monotonia e la noia avranno la meglio su di voi, infastidendovi. Non vi scoraggiate e usate la calma per risolvere le cose. Le buone occasioni arriveranno, basta aspettare.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Bilancia

Qualche titubanza sentimentale farà nascere accese discussioni, ma tranquilli, tornerà presto il sereno. Riprendete in mano vecchi progetti abbandonati. Anche progettare una ristrutturazione col partner vi aiuterà a ritrovare lo spirito di squadra. Ostacoli in campo lavorativo, ma le cose prenderanno presto la giusta piega. Abbiate pazienza, la fretta è cattiva consigliera e, in questo momento delicato, non potete rischiare un passo falso. Nei primi giorni della settimana potreste essere giù di tono, ma non vi preoccupate. Siete solo un pizzico fuori fase: è un periodo che durerà per poco.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Scorpione

Nuvole in vista per gli innamorati, ma non c’è da preoccuparsi, dopo la tempesta arriva sempre il sereno. Conoscere molto bene il proprio partner sarà fondamentale. Se siete single, invece, un consiglio: lasciate perdere le vecchie conoscenze e gli ex, non porteranno a nulla di buono. Nel lavoro se avete aperto un’attività in proprio da poco, la settimana andrà a gonfie vele, ma attenzione a non lasciarvi prendere dall’entusiasmo, perché dovrete impegnarvi ancora tanto se volete raggiungere il vostro obiettivo. Il periodo è stressante per il vostro fisico perciò dedicatevi alla cura del corpo con massaggi, saune e manicure.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Sagittario

Amore incondizionato con il partner, non avrete nulla di cui lamentarvi. Se siete single è il momento giusto per fare nuove conoscenze. Attenti alle distrazioni a lavoro, siate precisi perché il datore di lavoro potrebbe essere ancora più esigente in questo periodo. Finanze non floride, ma supererete tutte le difficoltà. Chiedete piuttosto l’aiuto di un collega fidato. Inizia a far caldo e potreste risentirne, riguardatevi. Vestitevi a strati e fate attenzione.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Capricorno

Sta per tornare il sereno, soprattutto in amore. Ma tanto voi senza le montagne russe non vi divertite, quindi ci siete abituati. Per i single un incontro inaspettato riaccenderà vecchi ricordi. Volete davvero rischiare? Dopo una fase di stallo nell’ambito lavorativo che sembrava non finire mai, finalmente gli affari sembrano ripartire. Niente paura se non sarà come ve lo aspettavate, piano piano tutto prenderà forma. Se siete disoccupati troverete occupazione. Occhio alla salute: va tenuta sotto controllo.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Acquario

Negli ultimi tempi i rapporti del vostro partner vi hanno dato un sacco di preoccupazioni, ma non c’era bisogno di andare in ansia. Finalmente tornerà il sereno tra di voi. Grandi opportunità, invece, per i single, ma attenzione alle persone che avete conosciuto da poco: siete proprio sicuri che non siano già impegnati? A lavoro alcuni di voi si sentiranno sotto pressione a causa di una situazione che sembra vedere la luce. Non abbiate fretta, basta procedere per gradi e verificare anche due volte lo stesso dato. Se vi sentite stanchi e avvertite un leggero malessere, non aspettate che passi, ma andate da un medico. Forse basta una cura ricostituente.

Oroscopo Branko 29 Giugno 2020 Pesci

Il partner non mancherà di dimostrarvi il suo amore sommergendovi di attenzioni. I single potrebbero avvertire la necessità di nuove esperienze. A lavoro avrete modo di dimostrare le vostre competenze e la vostra professionalità grazie a una sfida difficile ma stimolante. Se lavorerete con passione e creatività riuscirete a compensare le difficoltà economiche dei mesi scorsi. Il caldo anomalo potrebbe crearvi senso di spossatezza e carenza di energie. Bevete in abbondanza e seguite una dieta sana per contrastarli.