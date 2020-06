E’ polemica su Federico Fashion Style e i prezzi del suo “Salone delle Meraviglie”. Un conto da 5mila euro sarebbe stato oggetto di una discussione tra l’hai stylist e una cliente che si sarebbe rifiutata di pagarlo. In realtà c’è chi dice che il conto fosse di 600 euro e chi di 5mila. In realtà è poi lo stesso Federico a smentire tutto.

Al salone, visto il rifiuto della cliente, sarebbero dovute intervenire persino le forze dell’ordine per chiarire la vicenda. Il parrucchiere delle star e volto di Real Time chiarisce a FqMagazine la vicenda: “La notizia è falsa, non è andata così. Sì, è vero che noi abbiamo avvertito le forze dell’ordine perché la signora non voleva pagare un conto, ma non si parla né di 600, né di 5mila euro. Quelle sono delle bufale. Ma poi, anche se fosse, sarebbero pur sempre delle cifre legate a un servizio svolto: una piega costa 12 euro, ma se ti metti le extension il prezzo sale. La somma è sempre determinata dal servizio. Il nostro listino prezzi è esposto in negozio e anche consultabile sulla nostra app”.

inlineadv

LEGGI ANCHE: Chi è Federico Fashion Style: figlia, moglie e curiosità dell’hair stylist

Il listino prezzi di Federico Fashion style

Secondo FqMagazine ad Anzio un taglio donna con Federico costa 48 euro, mentre un taglio donna semplice costa effettivamente 13 euro. Per uno shampoo specifico bisogna aggiungere 8 euro. Il prezzo sale con il colore (“da 45 euro” in su), con le mèches (“da 110 euro”) e lo shatush (“da 180 euro”). Con le extension il conto diventa salato: da 300 euro in poi per quelle a fila, da 1200 euro per quelle a fila intera.