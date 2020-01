Chi è Federico Fashion Style: figlia, moglie e curiosità dell’hair stylist ospite a “Vieni da me”

Questo pomeriggio a Vieni da me, programma di Caterina Balivo, sarà ospite Federico Fashion Style, l’hai stylist dei vip. Protagonista di un reality in onda su Real Time, Federico Fashion Style oggi non è solo un hair stylist, ma è diventato anche un personaggio televisivo. Seguitissimo sui social, Federico ha trasformato la sua passione per la bellezza in una professione che porta avanti con tante dedizione.

Chi è Federico Lauri?

Nato ad Anzio (Roma) il 5 ottobre 1989, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Federico Lauri ha iniziato a dare i primi segni della sua passione quando aveva soltanto 5 anni. Da bambino amava infatti creare acconciature per le bambole, usando stuzzicadenti e tanta fantasia. Quello che per anni è stato solo un gioco, si è ben presto tramutato in un lavoro. Aveva 13 anni quando, subito dopo scuola, Federico ha iniziato a lavorare da un barbiere, facendo shampoo ai clienti e imparando un mestiere. Lo ha fatto anche gratuitamente, solo per dare spazio alla sua passione e per imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Ed è proprio per la viscerale passione che continuava a crescere dentro di lui che Federico Lauri ha deciso di lasciare gli studi.

Federico Fashion Style: figlia e vita privata

Sul versante della vita privata, Federico Lauri non ha mai indugiato in pubblico. Sappiamo che è legato a una donna di nome Letizia e che i due hanno una bellissima bambina di nome Sophie Maelle, nata nel 2017. L’uomo ha dichiarato di essere ricorso insieme alla moglie all’inseminazione artificiale: ha raccontato i sacrifici fatti in una intervista a Chi. In un’intervista a Dagospia ha rivelato che è proprio per sua figlia che continua a lavorare e ad ampliarsi, in modo da regalarle un futuro. Non che questo non gli costi molta fatica: “Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica mi occupo dei conti oppure seguo qualche cliente nei salotti tv pomeridiani. La cosa più difficile è non dire mai ‘basta’, stare lontano dalla mia Sophie Maelle. Ma sto lavorando per lei”.