E’ stabile il trend dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Nel bollettino di oggi risulta che sono 174 i nuovi contagiati, ieri erano stati 175. In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: oggi sono 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) sono in Lombardia; segue l’Emilia Romagna (+21). Il numero totale dei casi sale così a 240.310.

Bollettino oggi Coronavirus

In Lombardia, sulla base del report odierno reso noto dalla Regione, i nuovi casi positivi sono 97. I decessi sono 13 per un totale complessivo di 16.639. I tamponi effettuati sono 8.119 per un totale complessivo di 1.022.440. I guariti/dimessi sono 111 per un totale complessivo di 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi). I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (-), quelli non in terapia intensiva 323 (-92). Per quanto riguarda i dati per provincia, da segnalare che a Milano sono risultati 16 nuovi casi di cui 4 a Milano città.

In Campania per il secondo giorno consecutivo non si registrano né nuovi contagi né decessi. Sembrerebbe essere stato isolato il focolaio di Mondragone.

